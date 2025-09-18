El Gobierno de La Rioja solicita en Madrid que garantice la capacidad en la estación transformadora de Haro para el crecimiento industrial

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha solicitado durante la reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, nuevas infraestructuras que aseguren la competitividad de la industria, el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible de la región

El Ejecutivo regional ha trasladado la necesidad de garantizar el mallado territorial en Logroño y Quel, y aumentar la capacidad en las estaciones transformadoras de Haro, Quel, Logroño y el Sequero

Durante la reunión, se ha insistido en una nueva planificación eléctrica 2025-2030 más ágil y flexible que garantice la capacidad de red necesaria para el crecimiento industrial adaptado a la nueva realidad empresarial

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha solicitado hoy, día 18, al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que la nueva planificación eléctrica 2025-2030 garantice a La Rioja la capacidad de red necesaria para el crecimiento industrial, la implantación de nuevos proyectos y la creación de empleo de calidad, reclamando nuevas infraestructuras que aseguren la competitividad de la industria, el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible de la región.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco), junto con responsables de planificación de Red Eléctrica Española, está llevando a cabo con las distintas comunidades autónomas para presentar el borrador al Proyecto de Planificación de desarrollo de la red de transporte de Energía Eléctrica.

León ha subrayado “la necesidad de dotar a La Rioja de las infraestructuras eléctricas suficientes que permitan el desarrollo económico a través del impulso a sus proyectos de desarrollo y reconversión industrial de acuerdo con nuestra estrategia de desarrollo y en su camino a la descarbonización de la economía”. Asimismo, la consejera ha incidido en que “la disponibilidad de potencia e infraestructura eléctrica no puede convertirse en un elemento que acreciente aún más las diferencias de competitividad entre los distintos territorios, ya que es el Estado quien debe garantizar justicia y equidad en la distribución de inversiones”.

“La planificación debe asegurar y garantizar el suministro eléctrico en todo momento y circunstancia a todos los puntos del territorio, incluso a los más despoblados, y se debe impulsar una mayor inversión en redes y seguridad con una mayor capilaridad y mallado en todo el territorio”, ha agregado León, con el objetivo de “evitar sucesos como los vividos en el apagón -cero energético- del pasado 28 de abril, modernizando la red y aprendiendo de los errores”.

La propuesta de planificación eléctrica en La Rioja se realiza desde el punto de vista de seguridad, calidad de servicio, capilaridad y eliminación de restricciones técnicas abordando aumentos de capacidad en toda La Rioja: Alta, Media y Baja.

Los proyectos solicitados abordan:

1. Garantizar el mallado territorial en dos posiciones Logroño y Quel garantizando seguridad, mejora calidad de servicio y mantenimiento y evitando restricciones técnicas a futuros aumentos de capacidad.

2. Aumento de la Capacidad en la Estación transformadora de Haro con un nuevo transformador, duplicando el ya existente mejorando seguridad y aumentando potencia

3. Aumento de Capacidad en Quel con la incorporación de un tercer transformador y duplicando el mallado para garantizar calidad y seguridad de servicio

4. Se plantea también durante la reunión la ampliación de capacidad transformadora de las posiciones de Logroño y el Sequero para contemplar el desarrollo industrial y urbano.

El Ministerio ha aceptado las propuestas y se ha comprometido a estudiar la viabilidad técnica para su incorporación al proceso de planificación que a partir de este momento entrará en un proceso de alegaciones. El Gobierno de la Rioja analizará la propuesta normativa y realizará alegaciones al borrador para reforzar la posición de la región en este proceso de planificación.

“Queremos que La Rioja siga manteniendo su impronta industrial, ocupando las primeras posiciones de aportación al PIB nacional, por nuestra capacidad industrial diversificada, intensiva en capital humano, innovadora y con un atractivo fundamental para la captación de inversiones que no puede verse incapacitado. No se trata solo de cables y subestaciones, sino de apostar por un modelo productivo más moderno, innovador y conectado al mundo”, ha concluido León.