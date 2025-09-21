Radio Haro – Cadena Ser.

El Haro Deportivo cae en La Planilla (2-0)

Por Radio Haro
21 septiembre, 2025
Escudo del Haro Deportivo

El conjunto blanquinegro plantó cara a los de Calahorra hasta que marcaron el primer tanto de penalti, en el minuto 68, luego llegó el segundo gol.

