El Haro Deportivo cae en La Planilla (2-0)
El conjunto blanquinegro plantó cara a los de Calahorra hasta que marcaron el primer tanto de penalti, en el minuto 68, luego llegó el segundo gol.
El conjunto blanquinegro plantó cara a los de Calahorra hasta que marcaron el primer tanto de penalti, en el minuto 68, luego llegó el segundo gol.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.