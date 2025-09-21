Fin de semana pleno de éxitos para el Club de Tiro Rioja Alta

En las disciplinas de precisión se han conseguido varios podios en campeonatos autonómicos.

Jorge Escolar ha quedado campeón de pistola Standard y la semana pasada obtuvo el subcampeonato de pistola 9 mm. Y hablando de campeonatos de 9 mm, en Vitoria, Santiago Martínez ha ganado el campeonato de Álava.

Cambiando a disciplinas más dinámicas, Víctor Alcaraz, este fin de semana ha ganado el campeonato de Asturias de Recorridos de Tiro en División Pistola Producción Optics.

Los deportistas del Club jarrero han dejado bien alto el nombre de Haro en La Rioja Álava y Asturias. “En las próximas semanas tendremos también en La Rioja el campeonato autonómico de fuego central y ya a nivel nacional más adelante el campeonato de España de recorridos de tiro donde esperamos de nuevo obtener más medallas”.