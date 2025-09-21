Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
La colisión de dos turismos en Tricio origina una persona herida y trasladada al San Pedro

Por Radio Haro
21 septiembre, 2025
Hospital San Pedro

Un particular avisa al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión frontal de dos turismos en el camino de Los Espinos de Tricio. Una mujer de 33 años ha sido evacuada en ambulancia al Hospital San Pedro.

