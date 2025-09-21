Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
Un motorista herido en el camino al refugio de Villalba es trasladado en helicóptero al San Pedro

Por Radio Haro
21 septiembre, 2025
332
0
Helicóptero 1

Un particular alerta a SOS Rioja de la caída de un motorista en el camino que conduce al refugio de Villalba de Rioja. El herido. un hombre de 25 años, es valorado en el lugar y trasladado al Hospital San Pedro en el helicóptero sanitario.

Etiquetassos-rioja
