Haro será escenario de una jornada gastronómica en la que Miguel Caño (Nublo) y Pedro Sánchez (Bagá) se unirán en un menú a cuatro manos

El próximo 15 de octubre Miguel Caño, chef de Nublo (una estrella Michelin y dos Soles Repsol), recibirá en el restaurante a Pedro Sánchez, chef de Bagá (una estrella Michelin y tres Soles Repsol) y juntos crearán un menú que dialoga desde una perspectiva contemporánea, reflejando la abundancia y diversidad de recursos y técnicas.

A través de 12 tiempos, ambos chefs harán un recorrido memorable en el que Miguel Caño mostrará su respeto a la tradición con una vuelta a lo esencial: el fuego, la brasa y el horno de leña; y Pedro Sánchez, por su parte, jugará una vez más a crear armonías sublimes en creaciones que, con apenas dos ingredientes, combinan de manera precisa la complejidad técnica y una aparente sencillez. Dos propuestas genuinas y con nexos en común, entre los que también se encuentra la autolimitación tecnológica y en medios, lo que da como resultado dos cocinas de gran pureza creativa y artesanal.

Con tan solo 20 plazas por turno durante 2 turnos, los comensales disfrutarán en Nublo de un menú de 12 pases por 159 euros con la opción de maridaje.