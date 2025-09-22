Comienzan las obras de sustitución de la tubería de abastecimiento de agua en la calle Mediodía

Los trabajos prevén sustituir la tubería de microcemento por una de fundido. El abastecimiento de agua queda garantizado a todos los vecinos mediante un bypass. Durante la duración de las obras que será de 30 días aproximadamente durante los que la calle permanecerá cortada al tráfico.

El Ayuntamiento de Haro anuncia el inicio de las obras de sustitución de la tubería de microcemento de la calle Mediodía por otra de fundido. Durante la intervención el abastecimiento de agua queda garantizado a todos los vecinos gracias a la realización de un bypass.

Seguidamente se llevará a cabo el asfaltado de la calle, así como la construcción de una acera.

La ejecución de los trabajos corre a cargo de la empresa Terraplenes y Escolleras de La Rioja, S.L. por un importe de 29.429.87 euros, IVA incluido, y las obras de asfaltado las realizará la empresa Riojana de Asfaltos, SA dentro del presupuesto de asfaltado de varias calles por un importe total de 246.618.48 euros, IVA incluido.

El Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y lamenta las molestias ocasionadas.