Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Derrota del OCISA Haro Rioja Vóley en su debut frente al Sant Cugat (2-3)

Derrota del OCISA Haro Rioja Vóley en su debut frente al Sant Cugat (2-3)

Por Radio Haro
12 octubre, 2025
0
0

La entrenadora resta importancia a la derrota y dice que siguen trabajando.

Compartir:
Etiquetasharo rioja voley
Noticia anterior

POR LA RIOJA denuncia que el Gobierno ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible