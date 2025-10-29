Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La FRM organiza una jornada sobre promoción de la salud en los municipios con experiencias de Ayuntamientos

Por Radio Haro
29 octubre, 2025
El encuentro reunirá a representantes institucionales y Ayuntamientos que narrarán sus experiencias, Cuzcurrita del Río Tirón, Arnedo, Logroño y Cabrales (Asturias).

Será en el espacio Lagares de Logroño (C/ Ruavieja, 20), entre las 09:30h. y las 14:00h.

El objetivo de esta jornada es compartir herramientas, recursos y experiencias para avanzar hacia entornos municipales más saludables, desde un enfoque participativo y adaptado a la realidad local.

