La FRM organiza una jornada sobre promoción de la salud en los municipios con experiencias de Ayuntamientos

El encuentro reunirá a representantes institucionales y Ayuntamientos que narrarán sus experiencias, Cuzcurrita del Río Tirón, Arnedo, Logroño y Cabrales (Asturias).

Será en el espacio Lagares de Logroño (C/ Ruavieja, 20), entre las 09:30h. y las 14:00h.

El objetivo de esta jornada es compartir herramientas, recursos y experiencias para avanzar hacia entornos municipales más saludables, desde un enfoque participativo y adaptado a la realidad local.