La mejora de la línea férrea entre Logroño y Miranda supondrá una inversión de entre 255 y 400 millones de euros, depende de la alternativa que se elija, y ¿deja a Haro sin tren?

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha comunicado por correo electrónico al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, que el estudio de viabilidad del tramo entre Logroño y Miranda de Ebro, de viajeros y mercancías, ha obtenido un resultado favorable para varias alternativas contempladas en dicho estudio y conllevará una inversión de entre 225 y 400 millones de euros en función de la alternativa elegida.

Santano, ha subrayado que esta actuación supondrá un beneficio para los ciudadanos riojanos ya que conllevará un ahorro de tiempo para los viajeros de más de 21 minutos, incrementando la velocidad comercial en un 46%, además de la fiabilidad y las prestaciones del servicio existente.

El secretario de Estado, también le ha trasladado que el siguiente paso es llevarlo al Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible para poder licitar el Estudio Informativo en 2026 que analice con más detalle las alternativas favorables del Estudio de Viabilidad.

Además, en todas las soluciones se dispondrá de un cambiador de ancho en Miranda de Ebro para poder conectar los trenes del corredor Logroño-Miranda a la Alta Velocidad de Burgos-Vitoria. Para el tráfico de mercancías, cumpliendo así los requisitos que exige la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), se dispondrá de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de 740 metros para el apartado de estos trenes cuando sea necesario.

El secretario de Estado ha transmitido que el trayecto del estudio entre Logroño y Miranda de Ebro forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo en el que se trabaja con el objetivo de cumplir los plazos que marca la Unión Europea para la Red Global RTE-T.

¿Adiós al tren en Haro?

Una de las alternativas que se barajan para línea del ferrocarril atraviesa parcialmente La Rioja Alavesa por la zona de Labastida y Salinillas hacia Zambrana. De Logroño llegaría el trazado hasta San Asensio para pasar el Ebro antes de Briones y enfilar hacia Zambrana por Labastida. Un total de 63 kilómetros, con varios túneles y siete kilómetros de viaductos.

Otra alternativa pasa cerca de Fuenmayor y Cenicero, cruza San Asensio y pasa al sur de Haro para, posteriormente, dirigirse en línea recta hacia Zambrana. En total son 64 kilómetros y también prevé varios túneles y viaductos.

La última opción de trazado es la planteada por el Parlamento riojano en 2021. En buena parte discurre de forma paralela a la Autovía del Camino (A-12) para dirigirse a Pancorbo, en lugar de con Miranda de Ebro, con el objetivo de reducir el impacto de la actuación, y desde allí a Miranda. El proyecto contempla un ramal desde Fuenmayor para comunicar con la actual vía y poder dejar algún tren, a efectos turísticos, hacia Haro.