Matthew Essiam, trofeo JUGADOR ESTRELLA del Skuadron del Haro Deportivo
El Trofeo JUGADOR ESTRELLA, que concede el Skuadron del Haro Deportivo, en la TEMPORADA 24/25 es para Matthew Essiam.
