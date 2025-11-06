Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Matthew Essiam, trofeo JUGADOR ESTRELLA del Skuadron del Haro Deportivo

Matthew Essiam, trofeo JUGADOR ESTRELLA del Skuadron del Haro Deportivo

Por Radio Haro
6 noviembre, 2025
40
0

El Trofeo JUGADOR ESTRELLA, que concede el Skuadron del Haro Deportivo, en la TEMPORADA 24/25 es para Matthew Essiam.

Etiquetasharo deportivoskuadron
