Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El escultor José Antonio Olarte expone su obra `Universos de Hierro´ en la sede de la UNED en Logroño

El escultor José Antonio Olarte expone su obra `Universos de Hierro´ en la sede de la UNED en Logroño

Por Radio Haro
6 noviembre, 2025
22
0

Hasta el 14 de enero se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Centro Asociado a la UNED en La Rioja, en Logroño, la exposición titulada `Universos de Hierro´, de José Antonio Olarte.

Compartir:
Etiquetasjosé antonio olarte
Noticia anterior

AUDIO | Restaurante POPY´S, mucho más que ...

Siguiente noticia

Matthew Essiam, trofeo JUGADOR ESTRELLA del Skuadron ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible