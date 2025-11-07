La Guardia Civil detiene a un varón por malos tratos en el ámbito familiar y cultivo de marihuana

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, adscritos al Puesto de Santo Domingo de la Calzada, han detenido a un varón de 40 años, residente en una localidad de La Rioja Baja, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

La actuación se inició tras recibirse un aviso por un conflicto familiar. Patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el domicilio, donde atendieron a la víctima y activaron el protocolo correspondiente.

Durante la intervención, los agentes observaron desde una de las estancias del inmueble -sin necesidad de acceder a otras propiedades- una zona de cultivo con varias plantas de Cannabis sativa, así como un secadero de marihuana, ambos pertenecientes al presunto maltratador.

Una vez autorizada la entrada, se procedió al desmantelamiento de la plantación e incautación de ocho plantas de marihuana, cogollos en proceso de secado y diversos útiles empleados en el cultivo, como un humidificador, una envasadora, un sistema de riego y herramientas de poda, entre otros. Asimismo, se localizaron 14 botes de cristal que contenían cogollos ya recolectados. En total, todos los cogollos intervenidos arrojaron un peso de 178 gramos.