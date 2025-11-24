Radio Haro – Cadena Ser.

Un hombre de 75 años resulta herido en la salida de vía de un turismo en Berceo

Por Radio Haro
24 noviembre, 2025
Varios particulares informan a este Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de un turismo en la LR-205, punto kilométrico 8, en el término municipal de Berceo. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. El conductor del turismo, un hombre de 75 años, había quedado atrapado en el accidente, siendo excarcelado por los bomberos y posteriormente trasladado al Hospital San Pedro.

