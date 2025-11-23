Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | `La luz nos une´ a Haro y Jerez

Por Radio Haro
23 noviembre, 2025
Ambas ciudades, hermanadas desde junio, han encendido a la vez su iluminación navideña y desde Jerez han cantado un villancico en torno a la luz, el vino y el hermanamiento.

Etiquetasharojereznavidad
