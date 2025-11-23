Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
De paseo con la Asociación de Amigos del Camino de Haro – Rioja Alta

Por Radio Haro
23 noviembre, 2025
La entidad dio la bienvenida a los nuevos socios con una marcha entre Briones y el castillo de Davalillo.

