Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
El Haro Deportivo cae frente al Autol (3-0)

El Haro Deportivo cae frente al Autol (3-0)

Por Radio Haro
23 noviembre, 2025
15
0
Escudo del Haro Deportivo

El partido llegó al descanso en tablas, pero el segundo tiempo fue contra los jarreros.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

Tras una batalla «brutal» en Melilla (2-3), ...

Siguiente noticia

De paseo con la Asociación de Amigos ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible