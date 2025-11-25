El Consejo de Gobierno autoriza una inversión de 1,6 millones de euros para ejecutar la urbanización de la travesía de la LR-206 en Alesanco

El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad vial y peatonal, así como al ordenación y pacificación del tráfico en el interior del municipio.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación a destinar una inversión de 1.594.417,15 euros para ejecutar las obras de urbanización de la travesía de la carretera LR-206 en Alesanco, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal, así como ordenar y pacificar el tráfico en el interior del municipio.

La actuación más importante que se contempla es la mejora de la intersección con la carretera LR-207, un nudo importante tanto para conductores habituales que transitan entre las localidades cercanas, como para usuarios de la vía con fines turísticos que se dirigen principalmente hacia los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Cañas.

Además, esta intersección se localiza en una zona con un elevado tránsito peatonal y en un entorno de ocio, concentrándose junto a dicha intersección la Iglesia, el Ayuntamiento, el Hogar del Jubilado y varios establecimientos hosteleros.

Además de Alesanco, este año se han impulsado obras de mejora de travesías en las localidades de Ochánduri, Murillo de Río Leza, Azofra y Villar de Torre. Y de cara a 2026, el Gobierno de La Rioja va a realizar un importante esfuerzo inversor para realizar actuaciones de este tipo en otras localidades riojanas, como Cihuri y Anguciana.