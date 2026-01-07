Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | ¿Quieres formar parte del proyecto musical de Haro?

Por Radio Haro
7 enero, 2026
Banda de Musica

El concejal Borja Merino nos informa de una reunión que se desarrollará este jueves, a las siete y media de la tarde, en la sala de usos múltiples `Mamel´, en la que se informará sobre el proyecto musical de la ciudad jarrera, que busca recomponer en un fututo la Banda de Música de Haro.

Etiquetasbandaharo
