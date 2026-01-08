Las obras de la jarrera Lorena Aduna Larriba, en la exposición colectiva `Amalgama de azules´ que se exhibe en Logroño

El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge del 8 al 31 de enero la exposición “Amalgama de azules”, una muestra colectiva de 12 artistas, alguno de ellos miembro de la asociación Amalgama, que desarrollan su obra creativa en el espacio La Cerámica, de Fundación Caja Rioja. Está formada por el trabajo de Janet Alonso, Celia Martínez, Lorena Aduna, Ana Balboa, Teresa Calvo, Abel Llaría, Carmen Martínez Moreno, Eloy Pueyo, Raquel Jiménez, Javier Sánchez Benítez, Manuela Puch Centeno y Mercedes Soriano Perdiguero.

“Amalgama de azules” “nace de una propuesta sencilla y abierta: explorar la franja cromática situada entre el azul y el blanco”, explica Celia Martínez, una de las participantes. “Este punto de partida crea un vínculo común entre obras y disciplinas muy distintas, permitiendo al mismo tiempo que cada artista mantenga su propio lenguaje e intención creativa”. Esta exposición es posible gracias al trabajo de Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Cultura.

El color azul se ha elegido porque actúa como un nexo en la sala, sin limitar la mirada de cada creador. Aporta un contraste intenso frente al blanco de la pared, generando composiciones visuales poderosas y sugerentes. Permite trabajar con técnicas y herramientas muy diversas, desde materiales especializados hasta objetos cotidianos. Invita al espectador a detenerse y descubrir matices, trazos y detalles que podrían pasar desapercibidos en una primera mirada.

Artistas participantes

Janet Alonso Moreno (Logroño, 1973)

Título obra: Uno mismo. Escultura cerámica (porcelana teñida), 120x40cm

En 1998, comenzó sus estudios en la Escuela de Cerámica de La Rioja, donde cursó los tres niveles del plan de estudios bajo la tutela de Pilar Uruñuela. Para profundizar su formación, realizó un curso de especialización en porcelana con María Bofill. Posteriormente, amplió su trayectoria artística y obtuvo el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño en 2005, complementó su aprendizaje con diversos cursos sobre transferencia de imágenes, moldes, caligrafía y dibujo.

Janet mantiene una exposición permanente en Navarrete, donde ha realizado murales en la edición NACE, abordando temas como la vista, el gusto y el oído. También ha llevado a cabo la creación de placas para las calles del pueblo de Villarroya y otros trabajos altruistas, como escudos y diversas obras. Su inquietud por el aprendizaje y la búsqueda de la expresión de los sentimientos la llevan a experimentar con diferentes tipos de barro, principalmente la porcelana. Moldear el barro con las manos le permite canalizar sentimientos complejos y explorar su mundo interior de una manera creativa y liberadora.

Celia Martínez Moreno (Logroño, 1997)

Título obra: Azul 1. Escultura Cerámica, 140×80 cm, 2025

Creadora versátil, considera que la línea que separa el diseño del arte se encuentra difusa. Por esta razón, sus proyectos suelen encontrarse en un entorno más interdisciplinario, a menudo irónico, que tiende a incorporar ambos mundos. Por un lado, en su faceta más práctica como diseñadora sostiene que “producir por producir en un planeta que se encuentra sobresaturado de objetos no entra en sus intenciones”, lo que la obliga a atribuir funcionalidad a todas las piezas que construye. Por otro lado, su parte artística se preocupa por otorgar valor a los objetos, destacando su presencia en los espacios y las capacidades de los materiales utilizados. La arcilla es el material principal presente en todas sus composiciones. Su versatilidad le permite trabajar con el sonido, la luz y otros factores ambientales, lo que destaca las capacidades del material cerámico más allá de su uso como objetos de menaje. El contacto con la arcilla nos conecta directamente con lo natural, lo terrenal y lo tangible; trasladando intenciones, capacidades expresivas y comunicativas a través de su material a la pieza construida. En cuanto a su formación, Celia cuenta con un Grado en Creación y Diseño de la UPV y ha cursado un Máster en Cerámica, Arte y Función en la misma institución.

Lorena Aduna Larriba (Haro, 1995)

Título obra: Contener sostener; Vivir enero buscando aire caliente. Arcilla refractaria, engobe y esmalte; técnicas mixtas sobre papel

Es una artista plástica, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, con mención en pintura. Esta artista tiene dos vertientes muy diferentes: por un lado, apuesta por una temática totalmente actual, relacionada con el mundo digital y con cómo las personas nos mostramos a través de las redes sociales, haciendo una similitud con todas las modificaciones que se pueden llegar alcanzar con la edición de fotos, el tema de la estética que ha sido muy tratado en la historia de la pintura, y como lo aborda con máscaras. Su afán de investigación sobre el momento actual es una búsqueda íntima de la realidad. En su pintura predominan colores muy intensos y pinceladas muy expresivas creando estas piezas tan evocadoras.

Por otra parte, tras descubrir la cerámica recientemente en sus últimos estudios cursados en la Universidad del País Vasco, ha realizado un Máster en Cerámica: Arte y Función.

Ana Balboa Fuentevilla (Logroño, 1995)

Título obra: Inspiración nocturna; Buscando la forma; Pausa bajo el sol; La cima del saber: Técnica mixta digital, 29,7x21cm, 21×29,7cm, 14x14cm, 18x12cm

Es una apasionada del diseño y del aprendizaje. Hace unos años, decidió seguir su vocación y cursó la especialidad de moda en el IED de Madrid. Posteriormente, buscando ampliar sus habilidades artísticas, se formó en Creación gráfica artística y digital en la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP, Madrid). A lo largo de su trayectoria, ha acumulado experiencia trabajando como freelance en proyectos de diversos formatos. Esta experiencia despertó en ella un interés por la enseñanza, lo que le ha permitido ampliar su visión y disfrutar tanto del proceso de creación como del resultado final. Gracias a los conocimientos adquiridos durante su formación y su experiencia laboral en ambos

sectores, Ana ha tenido la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas y procedimientos. Actualmente se encuentra embarcada en un emocionante proyecto propio. Ha fundado su propia marca de accesorios para mascotas, llamada Paw Paw Atelier, donde se encarga tanto de la parte gráfica como de la producción. A través de esta marca, combina su pasión por el diseño con su amor por los animales, creando productos únicos y de alta calidad. Su objetivo es explorar nuevas posibilidades expresivas y creativas en su trabajo, siempre en busca de la innovación y la originalidad.

Teresa Calvo Viniegra (Logroño, 1996)

Título obra: Rubén, Sonia e Irene en la playa. Acrílico sobre tabla, 80x120cm

Artista plástica que utiliza la ilustración y el diseño gráfico como medios de comunicación. Actualmente radica en Barcelona, donde concentra su trabajo en proyectos de carácter social que buscan estimular el pensamiento crítico desde una perspectiva feminista y ética. En 2022, autopublicó el libro “Manual gráfico para crear tu propio país”, una obra que refleja su compromiso con la transformación social a través del arte. Además, colabora como ilustradora en la plataforma cultural “La Intrépida”, en el festival “Fair Saturday”, y también trabaja con la compañía de teatro “La Voz Ahogada”, donde se encarga de diseñar desde la identidad visual hasta las adaptaciones gráficas de cada obra.

Teresa cuenta con una sólida formación académica: obtuvo el Grado en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde adquirió conocimientos fundamentales en el campo artístico. Posteriormente, se especializó aún más al completar un Máster en Diseño Gráfico Avanzado e Ilustración Aplicada en IDEP Barcelona. Su combinación de habilidades en diseño gráfico, ilustración y su enfoque en proyectos con un propósito social demuestran su compromiso con el arte como herramienta de cambio y expresión. Teresa continúa explorando nuevas formas de comunicación visual, en busca de transmitir mensajes poderosos y generar impacto en la sociedad.

Abel Llaría Orbegozo (Logroño, 1978)

Título obra: Sad Pantone; Just comrades things. Loza teñida con diferentes tonos de cobalto, 80x80cm; Bordado sobre tela transferida, 21x21cm

Aparejador de formación, actualmente, profesor de profesión, aprendiz de bordador y ceramista por afición.

Carmen Martínez Moreno (Carmen MarMor)

Título obra: A la majada de un invierno azul. Cianotipia sobre papel; 21×29,7cm

Comunicadora y gestora cultural residente en Madrid, especializada en la producción, divulgación y comunicación de proyectos culturales multidisciplinares, con especial atención al ámbito de la preservación y difusión musical. La fotografía surge como un apéndice de su trayectoria profesional, un espacio desde el cual mirar, reflexionar y narrar la relación humana con el territorio, así como las transformaciones de las tradiciones y los saberes populares. Esta exploración se manifiesta tanto en los procesos de captura como en la producción y revelado de las imágenes, buscando y experimentando nuevas formas de construir relatos que conecten paisaje, memoria y prácticas culturales y sociales.

Eloy Pueyo Medrano

Título obra: No forma con nariz. Óleo sobre lienzo; 100x70cm

Desde pequeño una palabra que me atraía en cualquier contexto en el que me encontrase era “personalizar”. La posibilidad de ajustar la realidad a mi gusto, de individualizar mi entorno y proponerme algo nuevo y particular. Con el tiempo he descubierto que esa es la única razón por la que pinto. No hay mensajes complicados ni intenciones confusas, simplemente un interés por producir imágenes nunca antes vistas. Traer nuevas representaciones al mundo y experimentar su creación de primera mano. Me maravillo cada vez que algo desconocido aparece en mis manos. Pintar por el placer de pintar. Imagen, no hay más. Mi línea de trabajo actual se fundamenta en la búsqueda de nuevas imágenes en el campo pictórico. Imágenes atractivas e impactantes que se enmarquen en un contexto de pintura contemporánea.

Raquel Jiménez Castillo

Título obra: Lo que guarda la uva. Joyería artística, 3,7×2,2x3cm

Mi trabajo como joyera se centra en piezas pensadas para llevar, inspiradas en formas orgánicas y naturales. Estudié Bellas Artes y, al finalizar la carrera, me interesé mucho por el mundo de la joyería contemporánea y realicé mi TFG sobre esta disciplina. Desde entonces, he seguido formándome para perfeccionar técnicas y centrarme en la creación de joyas en plata y latón. Suelo trabajar con la técnica de la cera perdida, que me permite explorar formas más libres y orgánicas, para luego transformarlas en metal y acabarlas con detalle. Mis piezas buscan combinar funcionalidad y expresión material, explorando cómo el cuerpo y la joya interactúan y cómo un diseño sencillo puede transmitir forma, textura y personalidad.

Javier Sánchez Benítez

Título obra: Azul. Microcuento, 297 x 420 cm, 2025

Guionista de grandes eventos, con diecisiete años de experiencia en el ámbito audiovisual y de las artes escénicas, así como en gestión de eventos culturales y coordinación de equipos en España y El Salvador.

Manuela Puch Centeno

Título obra: Traje para videoclip “Yves Klein” Molinna. & Timin’ Polo.

Soy una artista multidisciplinar, he estudiado cine y desarrollo una práctica creativa en diferentes ámbitos, con especial interés en la dirección y la dirección de arte, en diálogo constante con el vestuario para cine y la moda. Concibo cualquier forma de expresión como un lenguaje para materializar mi universo imaginario. Mi trabajo se construye a partir de un baúl ficticio donde conviven elementos imaginados y referencias reales —artísticas, culturales o visuales— que se integran en personajes, atmósferas y narrativas situadas entre la ficción y la realidad.

Mercedes Soriano Perdiguero

Título obra: Espacio cerrado. Fotografía, 23x32cm

Artista plástica de estilo figurativo con tendencia abstracta. A través del color, su obra busca la belleza y el equilibrio, construyendo un universo de ensueño y armonía poética.