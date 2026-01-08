Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | El parque urbano del Tirón será una realidad para mediados de año

AUDIO | El parque urbano del Tirón será una realidad para mediados de año

Por Radio Haro
8 enero, 2026
3
0

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haro, Rafael García, nos cuenta cómo quedará la zona de El Ferial que contempla la renaturalización del Tirón, mejoras en el puente, un paseo hasta la zona del frontón y la supresión de las torretas eléctricas existen.

Compartir:
Etiquetasharorafael garciatiron
Noticia anterior

Las obras de la jarrera Lorena Aduna ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible