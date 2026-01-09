La exposición solidaria sobre la historia de las muñecas en Santo Domingo de la Calzada recauda 1.100 euros para la Asociación Contra el Cáncer

Más de 2.000 personas visitan la muestra en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada.

La exposición solidaria sobre la historia de las muñecas que se ha desarrollado en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada hasta el pasado 5 de enero ha recaudado un total de 1.100 euros que se han destinado a la Asociación Contra el Cáncer de La Rioja. En total, más de 2.000 personas han visitado la muestra desde su inauguración el 3 de diciembre. La exposición “Historia de las muñecas: el mundo de Nancy” ha sido posible gracias a una colección particular de Marta Martínez Aguilar.

Entre las personas asistentes, además, se sorteó una muñeca Nancy colección, con vestido de novia diseñado por Ion Fiz en 2017, cedida por Juguetería Mario de Santo Domingo de la Calzada. La afortunada fue Natalia Villardón.

En la exposición se pudieron ver hasta 130 muñecas, la gran mayoría de ellas Nancy de Famosa, creada en 1968 por la empresa Fabricantes Agrupados de Muñecas de Onil, Sociedad Anónima; también hay varios ejemplares de Lucas (el amigo de Nancy), Lesly (la hermanita de Nancy) y Kika, una muñeca similar a Nancy, nacida a principios de los 70, y con la que se podía jugar con todos los vestiditos y complementos de Nancy.

Para la muestra han colaborado Mª Carmen Mateo, Cristina Domingo, Ana Mª Jiménez, Antonio Calzado Infantil, www.retrobjetos.com, Asociación ProCabalgata de Reyes de Santo Domingo de la Calzada y Juguetería Mario de Santo Domingo.