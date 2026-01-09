Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Los Bomberos sofocan el incendio de una vivienda en Villarta – Quintana

Por Radio Haro
9 enero, 2026
22
0
Bomberos

Un particular alerta a SOS Rioja de un incendio en la chimenea de una vivienda de la Calle Real en Villarta-Quintana. Se moviliza a Bomberos del CEIS, Giuardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo. En el incendio ha resultado afectada una viga de la tercera planta. No se han registrado daños personales.

Etiquetassos-rioja
