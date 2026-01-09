Herida una mujer en Haro en la salida de vía de un turismo a la altura del supermercado Eroski

Es el propio sistema de llamada automática del turismo (eCall) quien realiza la llamada al 112 informando del accidente. Se trata de una salida de vía y según informa la afectada, se encuentra atrapada en el interior del turismo. El suceso ha ocurrido en la Avenida Santo Domingo, a la altura del supermercado Eroski, en la localidad de Haro.

La conductora del turismo, una mujer de 43 años, es atendida en el lugar del accidente y evacuada inicialmente al Centro de Salud y Especialidades para una primera valoración. Posteriormente, es derivada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.