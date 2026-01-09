El artista jarrero José Antonio Olarte participa en las Jornadas Culturales de Amigos de los Retablos

La Asociación Amigos de los Retablos organiza del 12 al 16 de enero en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, en Logroño, sus Jornadas Culturales formadas por charlas, recitales de poesía y teatro. Se trata de un programa abierto a la sociedad cuya entrada es libre.

Comenzará el lunes 12 de enero, a las 19:30 horas, con la conferencia Logroño: cinco torres y una aguja, a cargo de los arquitectos Iñaqui Gómez e Iñaqui Amat.

El martes será el turno para la salud mental infantil con la charla de Marta Terroba Acha, directora del CEIP La Guindalera y su intervención “Comprometidos con la salud mental infantil”. Por su parte, el arte protagonizará las actividades el miércoles 14 con la presencia de José Antonio Olarte; el escultor hablará sobre arte urbano.

El teatro, la poesía y la danza serán parte del programa el jueves, 15 de enero, de la mano de la compañía de teatro “Damas de la fuente” y su directora María Jesús Sáenz Miera. Mientras que el viernes, a las 19:00 horas, Coke Martínez de Mester de Juglaría, protagonizará un homenaje de la Asociación Amigos de los Retablos de Pedro Luis Crespo, de la Cofradía del Vino de Rioja, y a continuación, a las 20:00 horas, concluirá este programa con un recital del cantautor Michel García.

Todas las actividades son de entrada libre y se desarrollarán a las 19:30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, salvo las que protagonizan la jornada del viernes, que comenzarán a las 19:00 horas.