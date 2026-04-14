‘Escenario Vivo’ abre su décima edición con una programación primaveral que llevará diecisiete propuestas culturales a quince municipios del Valle de la Lengua

Del 25 de abril al 31 de mayo, diferentes iglesias, monasterios, plazas, frontones y espacios patrimoniales del entorno de San Millán de la Cogolla acogerán las diferentes citas culturales del ciclo primaveral con el que se inicia la décima edición de esta iniciativa cultural. Las entradas ya pueden adquirirse en la web www.escenariovivo.es a un precio único de 5 euros, aunque varias actividades serán de acceso gratuito.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, han presentado la programación primaveral de ‘Escenario Vivo’, el programa cultural impulsado por el Gobierno de La Rioja y la Fundación San Millán que recorrerá durante las próximas semanas diferentes municipios del entorno de San Millán de la Cogolla con una variada oferta de espectáculos y actividades culturales. “Una propuesta que demuestra cómo la cultura puede contribuir a dinamizar social y turísticamente nuestros pueblos, generando actividad cultural y reforzando el atractivo del territorio”, ha afirmado Iturriaga.

El ciclo se desarrollará entre el 25 de abril y el 31 de mayo y reunirá un total de diecisiete propuestas culturales que se celebrarán en quince localidades del denominado Valle de la Lengua. Música, teatro, danza, circo, magia o encuentros literarios conforman una programación pensada para todos los públicos y para disfrutar de la cultura en espacios patrimoniales singulares del territorio. “En esta ocasión, además, el programa se plantea como un escaparate de algunas de las tendencias escénicas que se están desarrollando actualmente en el panorama nacional, con la presencia de compañías y creadores que están desplegando lenguajes escénicos contemporáneos y propuestas innovadoras en distintos ámbitos”, ha destacado el director general.

‘Escenario Vivo’ celebra en 2026 su décima edición “consolidado como una de las iniciativas culturales más singulares de La Rioja, que une cultura y patrimonio en un mismo proyecto, haciendo que cada espectáculo se convierta también en una invitación a conocer los espacios históricos que lo acogen”, ha subrayado la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez.

Una programación cultural para todos los públicos

La programación de primavera de ‘Escenario Vivo’ comenzará el sábado 25 de abril en la Basílica de Nuestra Señora de Arcos de Tricio con el concierto ‘Más que fado’, de la mallorquina Rita Barber, que estará acompañada al piano por el riojano Germán Barrio. Durante el primer fin de semana de mayo el programa continuará con propuestas muy diversas en distintos municipios del valle, como el espectáculo de clown ‘Carman’, de Javier Ariza, el viernes 1 en Matute; la versión teatral ‘Romeo & Juliet’, de Ultramarinos de Lucas, el sábado día 2 en Arenzana de Abajo; o la obra ‘Ellos y yo, o aquella sensación de que los árboles te miran’, de la compañía Jordi Font, el domingo 3 en Estollo.

Los siguientes fines de semana, la música tendrá un papel destacado en esta programación con propuestas que recorrerán distintos estilos. Entre ellas se encuentra el espectáculo flamenco ‘Candela’, de la compañía flamenca Rocío Pozo, que llegará a Alesanco el sábado 16 de mayo; el concierto en el que Alondra Bentley presentará su trabajo ‘La Materia’ en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas el sábado 23 de mayo; y ‘Zumo de manzana’, del Pilar Almalé Quartet, que podrá escucharse en la iglesia de San Martín de Camprovín el sábado 30 de mayo.

Las artes escénicas ocuparán también un lugar central en este ciclo con propuestas muy variadas que reflejan diferentes lenguajes y tendencias de la creación escénica actual. Así, el clown estará presente con ‘¡Qué buen día!’, de la compañía Maite Guevara (Villaverde de Rioja, 17 de mayo); y ‘Nada’, de Noxtrasladamus (San Millán de la Cogolla, 24 de mayo). El teatro clásico llegará de la mano de La Chana Teatro y su ‘¡Gaudeamus!’ (Canillas de Río Tuerto, 31 de mayo). Mientras, el teatro de títeres tendrá presencia con ‘Bateau’, de Les Hommes Sensibles (Villar de Torre, 10 de mayo). A estas propuestas se suman los espectáculos de circo ‘Poi’, de la compañía D’es Tro (Tobía, 9 de mayo), y ‘Eirenè’, de La Troupe Malabó (Pedroso, 10 de mayo), así como la magia con el espectáculo ‘Sentirás la magia’, del riojano Mago Iceman (Berceo, 17 de mayo).

Por su parte, la danza contemporánea tendrá también su espacio en el programa con la propuesta conjunta ‘El elogio de la fisura’ de Lorena Nogal, ‘Vacía’ de Lola Eiffel Company y ‘La declamación muda’ de Melania Olcina, tres creaciones coreográficas reunidas de forma única y excepcional en el Monasterio de Santa María la Real de Nájera el sábado 9 de mayo.

Por último, la programación primaveral incluirá además una cita dedicada a la literatura con la celebración de una nueva edición de ‘Virgulilla’, un encuentro con escritores organizado en colaboración con la Asociación Riojana de Escritores (ARE). Será el sábado 9 de mayo en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

Entradas y acceso a las actividades

Las entradas para los espectáculos de pago ya pueden adquirirse a través de la web www.escenariovivo.es a un precio general de 5 euros, mientras que varias de las actividades programadas serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

La recaudación obtenida a través de la venta de entradas se destina a actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico del Valle de la Lengua. “En la novena edición, celebrada entre 2025 y comienzos de 2026, los 84 eventos programados permitieron recaudar 18.085 euros, que se destinarán a la refundición de una campana de Alesanco, de acuerdo con la Diócesis”, ha anunciado Almudena Martínez. “Cabe recordar que, en la octava edición, se recaudaron 22.006 euros en las 118 actividades celebradas, fondos que se destinaron a la restauración del retablo de la iglesia de Villaverde de Rioja y del pórtico de la iglesia de Matute”, ha apuntado la coordinadora general de la Fundación San Millán.

A lo largo de este ciclo primaveral, ‘Escenario Vivo’ visitará los municipios de Tricio, Matute, Arenzana de Abajo, Estollo, San Millán de la Cogolla, Tobía, Nájera, Villar de Torre, Pedroso, Alesanco, Villaverde de Rioja, Berceo, Cañas, Camprovín y Canillas de Río Tuerto, además del propio San Millán de la Cogolla como epicentro histórico y cultural del Valle de la Lengua.