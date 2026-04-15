Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo, embajadora de las jornadas micológicas de Pradejón

AUDIO | Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo, embajadora de las jornadas micológicas de Pradejón

Por Radio Haro
15 abril, 2026
78
0

El alcalde de Pradejón, Alfonso Pousada Cabrero, y la presidenta de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (Asochamp), Rebeca Lavega González, han presentado FUNGITUR 2026 en la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja, centro que ha sido designada embajadora de las jornadas micológicas.

FUNGITUR son las jornadas gastronómicas entorno al champiñón y los hongos que se celebrarán en Pradejón entre el 1 y el 3 de mayo.

Compartir:
EtiquetasFUNGITURsanto domingo
Noticia anterior

AUDIO | UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS: Enoturismo, ...

Siguiente noticia

Ana Belén Fernández, de Bodegas Ruiz Alfaya, ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible