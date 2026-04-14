AUDIO | UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS: Enoturismo, cultura y gastronomía en Briñas, Casalarreina, Sajazarra Ollauri y Haro

La MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BRIÑAS, CASALARREINA, SAJAZARRA, OLLAURI Y HARO presenta “UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS”, una iniciativa conjunta que transforma estos cinco municipios en un destino único a través de una programación coordinada de eventos en torno al enoturismo, la cultura y la gastronomía.

Del 25 de abril al 6 de junio, el territorio se activa con una propuesta que invita a recorrerlo desde una mirada integradora, poniendo en valor su identidad compartida y su riqueza patrimonial, paisajística y vitivinícola.

Este proyecto nace con una vocación clara: dinamizar el territorio, atraer visitantes, generar economía local y reforzar el posicionamiento turístico de la zona, apostando por la colaboración institucional como eje estratégico de desarrollo.

UNA ESTRATEGIA DE TERRITORIO

“UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS” se concibe como mucho más que una suma de eventos. Es una estrategia conjunta de posicionamiento turístico, que entiende el territorio como un destino cohesionado, donde cada municipio aporta su singularidad dentro de un relato común.

La iniciativa refuerza la imagen de unidad de la Mancomunidad, proyectando una visión compartida basada en la cooperación, la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos locales.

Los alcaldes de los cinco municipios han participado en la presentación oficial del proyecto, simbolizando el compromiso institucional con un modelo de desarrollo que trasciende lo individual para construir una identidad territorial sólida y reconocible.

CALENDARIO DE EXPERIENCIAS

A lo largo de seis semanas, cada localidad acogerá un evento propio, diseñado como una experiencia diferenciada dentro de un recorrido común:

Briñas – 25 de abril

“FIESTA DE LA PRIMAVERA” – Donde la piedra florece.

Una celebración de la primavera en la que el entorno patrimonial cobra vida a través de un mercado de artesanía y vino, paseos en piragua y propuestas musicales como el concierto de Rocktronics.

Casalarreina – 2 de mayo

“CATALARREINA” – Vinos + Tapas. Encuentro en torno al vino y la gastronomía.

Un evento que pone en valor la riqueza cultural, patrimonial y enogastronómica de Casalarreina, donde el vino y la gastronomía de la zona se maridan al ritmo de la música en directo.

Sajazarra – 23 de mayo

“FERIA DE SAJAZARRA” con hermanamiento de los pueblos más bonitos de La Rioja.

Una jornada participativa con talleres de circo, pintura y cuentacuentos, junto a música en directo, que refuerza los lazos culturales entre municipios con fuerte identidad patrimonial.

Ollauri – 30 de mayo

“MERCADO DE OLLAURI”.

Una experiencia que fusiona enoturismo, cultura y gastronomía con mercado de artesanos, catas de bodegas de la zona, y visita teatralizada al municipio, recorridos en bicicleta entre viñedos y música en directo.

Haro – 6 de junio

“EL MARIANO” – Feria del Vermut Riojano.

El cierre del programa llegará con EL MARIANO, FESTIVAL DEL VERMUT RIOJANO en HARO, una celebración en torno a la cultura del vermut riojano que reunirá a bodegas elaboradoras en un ambiente festivo.

La experiencia se completará con la gastronomía tradicional del aperitivo y la música en directo de La Orquestina Yeyé.

UN PROYECTO CON RESPALDO EUROPEO

Esta iniciativa está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, a través del Ministerio de Industria y Turismo, lo que refuerza su carácter estratégico dentro de las políticas de impulso al turismo sostenible, la dinamización del medio rural y la valorización del sector agroalimentario.

UN DESTINO QUE SE VIVE

“UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS” propone una nueva forma de descubrir esta zona de La Rioja: a través de vivencias que conectan al visitante con el territorio, su cultura, su paisaje y su gente.

Un proyecto que consolida la idea de que la suma de identidades locales, cuando se articula de forma coordinada, tiene la capacidad de generar un destino más fuerte, más atractivo y con mayor proyección.