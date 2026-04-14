La tasa de criminalidad en Santo Domingo desciende un año más y se sitúa en 19,70% durante 2025

Durante el pasado año se realizaron 696 detenciones por cada mil infracciones penales conocidas, 286 más respecto al año anterior. De acuerdo a los datos del Sistema VioGén, en Santo Domingo se registran 7 casos activos, 6 de ellos de riesgo bajo. Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo han confirmado los niveles de seguridad que registra la ciudad, la segunda más segura de La Rioja. Así las cosas, durante el año 2025 la tasa de criminalidad de la localidad se situó en 19,70% por cada mil habitantes. Esta cifra mejora un poco más los buenos números del pasado año 2024, cuando la tasa de criminalidad alcanzaba el 20,53%.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, han presidido la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

En el 2025 se confirmó el alto nivel de delitos esclarecido: 125 delitos esclarecidos, lo que supone un 44,0%. En el año 2024 se llegó a 44,9% infracciones penales por cada mil habitantes. En la Junta Local de Seguridad también se ha subrayado el elevado número de detenciones del año 2025 (696 en total), frente a la cifra del año 2024 (410 detenciones por cada mil infracciones penales conocidas).

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el 2025 de solo 2 frente a las 6 del año 2024.

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Santo Domingo hay 7 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 7 víctimas. De ellos, hay 6 con un riesgo bajo y 1 de riesgo medio.