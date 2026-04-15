Ana Belén Fernández, de Bodegas Ruiz Alfaya, en Castilseco, segunda en el IV Master Pinchos Gourmets #productoriojano que gana Miguel Espinosa de El Albergue de Calahorra

El pincho ‘El Agricultor’, de Miguel Espinosa, de Restaurante El Albergue, en Calahorra (La Rioja), ha resultado ganador del IV Master Pinchos Gourmets #productoriojano que se ha celebrado en el Auditorio del Salón Gourmets en Madrid.

En segunda posición de este certamen, en el que han participado ocho cocineros de toda España, se ha clasificado el pincho ‘De Bocao’, de Ana Belén Fernández, de Bodegas Ruiz Alfaya, en Castilseco (La Rioja); mientras que el tercer premio ha recaído en Kevin Díaz, de Casa Lucita, en Muriedas (Cantabria), por ´Pasiega´.

También se ha otorgado la mención ‘Mejor maridaje con Viña Grajera’ al pincho ‘Capricho’, de Millán Avellaneda, de Restaurante El Arca, en Logroño, también dotada con 500 euros.

A través de este certamen, organizado por el Gobierno de La Rioja y Salón Gourmets, se incentiva el uso de los alimentos de La Rioja en la cocina, con unos premios dotados con 1.500, 700 y 500 euros respectivamente

El jurado del Master Pinchos Gourmets #productoriojano ha estado formado por el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja ubicada en Santo Domingo de la Calzada (CIPFP Camino de Santiago), Abencio Millán, el chef del restaurante Retama, Miguel Ángel Exposito; el chef del restaurante Bokado, Jesús Santamaría; el chef del Grupo Larumbe, Pedro Larumbe; y la colaboradora de la revista Origen, Patricia Magaña.

Paralelamente al concurso, el profesorado y alumnado de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja han repartido en su food truck –instalada en el mismo espacio- degustaciones de rulo de patata a la riojana, tartaleta de Pera de Rincón de Soto con mouse de Queso Camerano. Torrija caramelizada de pimiento rojo asado, Nuez de Pedroso y zurracapote, Pimiento Riojano, Chorizo Riojano y un pincho homenaje a la Alubia de Anguiano.

Participantes en el IV Master Pinchos Gourmet #productoriojano

• Ana Belén Fernández de Castilseco (La Rioja) con De Bocao.

• Dina Garrido de Madrid con De Brandada.

• Esteban Alegría, de Calahorra (La Rioja) con La Comedia.

• Kevin Díaz de Muriedas (Cantabria) con Pasiega.

• Marta Martínez de Albacete con Fantasía Manchega.

• Millán Avellaneda de Logroño con Capricho.

• Miguel Espinosa de Calahorra (La Rioja) con El Agricultor.

• Mónica Navalón de Madrid con Taco de Alubia de Anguiano.