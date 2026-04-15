Los Informadores Gráficos presentan una queja ante la Vera Cruz de San Vicente «por impedir su trabajo» durante la celebración de ‘los Picaos’

La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG Rioja), que representa a una quincena de informadores gráficos de los principales medios informativos e instituciones de La Rioja, ha traslado una queja formal a la Cofradía de la Santa Vera Cruz de San Vicente de la Sonsierra ante los impedimientos que año tras año encuentran los reporteros de distintos medios para poder cubrir la celebración de la procesión de los “Picaos” y que este año se han agravado causando situaciones inconvenientes con el público y la organización.

Según se refleja en el escrito enviado a la Cofradía, «en los últimos años, ya se nos venía impidiendo realizar nuestro trabajo, al no concedernos la acreditación que exigen para poder asistir, lo que nos ha obligado a realizar nuestra labor como cualquier persona del público con una limitación de movimientos que afecta considerablemente al resultado de nuestro trabajo. A lo que se ha añadido este año la obstaculización expresa e intencionada de nuestra tarea interponiendo miembros de la organización al paso de la procesión que impidieran o dificultaran la toma de imágenes por nuestra parte».

AiG considera que esta forma de proceder desde la Cofradía y las demás entidades que participan en la organización supone «una limitación injustificada al ejercicio de nuestra labor profesional y al derecho a la información del conjunto de los ciudadanos». Hay que tener en cuenta que hablamos de una de las procesiones más destacadas de la Semana Santa riojana y que goza de la consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 2005, lo que acentúa su interés cultural, religioso y mediático.

Como entidad representante de los reporteros gráficos, AiG ya había trasladado a la organización de ‘los Picaos’ su malestar por el hecho de que se niegue la acreditación a los profesionales de los medios lo cual se hace de forma arbitraria, «sin que se nos explique el motivo ni se nos dé una alternativa viable», ya que esta limitación dificulta gravemente la capacidad de informar sobre un acontecimiento de relevancia pública, perjudicando tanto a nuestro trabajo como al acceso de la ciudadanía a una cobertura informativa completa, algo que siempre se ha hecho siempre con el con el máximo respeto hacia la tradición, los participantes y la organización.

Al añadirse este año maniobras expresas para evitar que los periodistas gráficos pudieran tomar imágenes como el resto del público asistente, los informadores lo consideran un agravio a su labor que supone una falta de respeto hacia los medios de comunicación y hacia el público en general al que se dirigen.

Además de presentar dicha queja, se solicita a la Cofradía de San Vicente que se revisen los criterios y procedimientos de acreditación para futuros eventos, garantizando la transparencia y facilitando el acceso de los profesionales de la información en condiciones adecuadas. Al mismo tiempo se reclama una explicación de por qué se actúa de esta forma resctrictiva y se lanza un ofrecimiento para dialogar y encontrar soluciones que permitan compatibilizar el correcto desarrollo del acto con el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.