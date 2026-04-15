Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El PSOE denuncia «la falta de actualización de la página de transparencia del Ayuntamiento de Haro»

El PSOE denuncia «la falta de actualización de la página de transparencia del Ayuntamiento de Haro»

Por Radio Haro
15 abril, 2026
196
1

El Grupo Municipal Socialista quiere manifestar públicamente su «preocupación y malestar ante la falta de transparencia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Haro.

La página de transparencia municipal no se actualiza desde el pasado mes de diciembre, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa y acceso a la información pública. Esta situación dificulta que la ciudadanía pueda conocer de forma clara, accesible y actualizada el destino y la gestión de los recursos públicos, vulnerando un principio esencial en cualquier administración democrática.

La transparencia no es una opción, sino una obligación recogida en la normativa vigente, como la Ley 19/2023, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El incumplimiento de dicha normativa supone una grave falta de compromiso con la rendición de cuentas y con el derecho de los vecinos y
vecinas a estar debidamente informados sobre la gestión municipal», concluye.

Compartir:
Etiquetasharopsoe
Noticia anterior

Los Informadores Gráficos presentan una queja ante ...

Siguiente noticia

IU denuncia la “irresponsabilidad institucional” tras el ...

1 comment

  1. Jarrero 16 abril, 2026 at 08:23

    Pero que geta, tiene este grupo. Mal camino lleváis. Decirle a vuestro jefe (Pedro Sánchez), que presente los presupuestos generales. Hace cuatro años que no sabemos que es eso.

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible