El PSOE denuncia «la falta de actualización de la página de transparencia del Ayuntamiento de Haro»

El Grupo Municipal Socialista quiere manifestar públicamente su «preocupación y malestar ante la falta de transparencia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Haro.

La página de transparencia municipal no se actualiza desde el pasado mes de diciembre, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa y acceso a la información pública. Esta situación dificulta que la ciudadanía pueda conocer de forma clara, accesible y actualizada el destino y la gestión de los recursos públicos, vulnerando un principio esencial en cualquier administración democrática.

La transparencia no es una opción, sino una obligación recogida en la normativa vigente, como la Ley 19/2023, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El incumplimiento de dicha normativa supone una grave falta de compromiso con la rendición de cuentas y con el derecho de los vecinos y

vecinas a estar debidamente informados sobre la gestión municipal», concluye.