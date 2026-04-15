El Gobierno de La Rioja organiza este fin de semana una visita al Centro Ictiológico de Brieva de Cameros y una ruta por Ezcaray

‘Pasea La Rioja’ invita a explorar los espacios naturales más emblemáticos de la Comunidad a través de paseos interpretativos, rutas y actividades temáticas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar del patrimonio natural riojano mediante dos propuestas interpretativas incluidas en la programación de ‘Pasea La Rioja’.

Estas iniciativas, de carácter gratuito, tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales de la región, ofreciendo la oportunidad de descubrir este fin de semana Brieva de Cameros, con su Centro Ictiológico, y Ezcaray, en un recorrido hasta la Ermita de Santa Bárbara.

La programación comenzará el sábado, 18 de abril, con el recorrido interpretativo ‘Brieva a contra corriente’. Un paseo interpretativo por la ribera del río hacia el nacedero, que incluirá la visita al Centro Ictiológico de Brieva de Cameros. Durante la actividad, se hablará sobre la protección de las cuencas altas de los ríos.

El domingo 19 de abril, el programa de traslada de Ezcaray con el paseo interpretativo ‘Ezcaray más allá del invierno’. Partiendo desde el centro histórico de la localidad, el recorrido dejará atrás sus animadas plazas y calles para ascender hacia la Ermita de Santa Bárbara. A lo largo de este itinerario, los participantes recorrerán un sendero que, curva a curva y metro a metro, permitirá ganar perspectiva y comprender desde otro punto de vista el entorno de la villa.