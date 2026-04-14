Mabel del Pozo, Galardón de las Artes y la Cultura Riojanas 2026

El reconocimiento distingue una trayectoria escénica, con estrecha vinculación con la comunidad, como evidencia la dirección de la Crónica Najerense desde 2019.

La actriz, directora y dramaturga Mabel del Pozo (Logroño, 1975) ha sido reconocida con el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2026. Con esta concesión, se convierte en la tercera mujer en recibir este reconocimiento desde su creación en 1998, tras la documentalista Micaela Pérez (2021) y la pintora Rosa Castellot (2022). El comité de valoración, presidido por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ratificó esta decisión, destacando la solidez de una carrera articulada en torno al teatro y su aportación sostenida al panorama cultural riojano. La entrega del reconocimiento tendrá lugar en el acto institucional del Día de La Rioja.

El acta de entrega del galardón destaca especialmente una vocación temprana que comenzó a materializarse en el grupo riojano La Garnacha, donde inició su actividad escénica con apenas once años. Ese primer contacto con la escena en el ámbito amateur de la comunidad marcó el inicio de un itinerario profesional que ha mantenido siempre un vínculo activo con su tierra natal.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja, completó su formación interpretativa en espacios de referencia del teatro contemporáneo español, como el entorno del Laboratorio de William Layton y la escuela de Cristina Rota, y profundizó durante más de una década en su preparación junto a Fernando Piernas. Esta formación especializada ha sustentado una trayectoria amplia y diversa.

Su recorrido como intérprete incluye montajes de repertorio clásico y dramaturgia contemporánea, entre ellos ‘Doña Rosita la soltera’, ‘El curioso incidente del perro a medianoche’, ‘Trainspotting’, ‘Famélica’, ‘La máquina de abrazar’, ‘Las horas vacías’, ‘Camino al zoo’ y ‘Sfogato’, consolidando una presencia constante en circuitos teatrales de exigencia artística. En el ámbito internacional, recibió en Estados Unidos el premio Helen Hayes por su labor en ‘Yerma’, reconocimiento que avala la proyección exterior de su trabajo escénico.

A esta dimensión interpretativa se suma su trabajo como creadora y directora en propuestas propias como ‘Recordis’, ‘Calígula debe morir’ y ‘Hace frío en Moscú’, que refuerzan una concepción del teatro como espacio de memoria, reflexión y comunidad.

Su compromiso con la cultura riojana se ha concretado de forma especialmente significativa desde 2019 al frente de la dirección de la Crónica Najerense, uno de los espectáculos históricos más relevantes de la región. Su nombramiento supuso un hito al convertirse en la primera mujer en asumir esta responsabilidad, etapa en la que ha incorporado nuevas miradas escénicas manteniendo la esencia identitaria del proyecto.

Además, ha mantenido colaboraciones con creadores riojanos, como su participación en 2025 en el cortometraje ‘Marciano García’, dirigido por el realizador Luis Arrojo.

Su actividad profesional se extiende también al cine y la televisión con intervenciones en producciones como ‘Antidisturbios’, ‘HIT’, ‘Acacias 38’, ‘White Lines’, ‘Cerdita’ o ‘Las leyes de la frontera’ o ‘Yo soy Nevenka’, en una conexión total con el tejido escénico y audiovisual contemporáneo.

El Galardón de las Artes y la Cultura Riojanas, instituido en 1998, ha distinguido a lo largo de casi tres décadas a referentes de disciplinas como la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, el cine, la fotografía, la interpretación o la dramaturgia. Desde el primer reconocimiento concedido al escultor Vicente Ochoa, el premio ha recaído en creadores como el guionista Rafael Azcona, el músico Pablo Sáinz Villegas, el director teatral Vicente Cuadrado, el actor Javier Cámara o el dramaturgo Bernardo Sánchez, entre otros nombres que han proyectado la identidad cultural riojana dentro y fuera de la comunidad.

La concesión del galardón ha sido respaldada por un comité formado por Carlos Fuentes (Fundación Cajarioja), Andrea Ruiz (Fundación Ibercaja), Vicente Cuadrado (La Garnacha Teatro), Sonia Oliveira (Aescena), Félix Abel de la Cruz (FC35), los jefes de los servicios de Promoción Cultural y de Patrimonio Histórico, el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, el director general de Cultura Roberto Iturriaga y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

Con esta concesión, el Ejecutivo autonómico reconoce una carrera artística construida desde La Rioja y en diálogo permanente con su entorno cultural, caracterizada por la continuidad, la versatilidad y el compromiso con la identidad colectiva.