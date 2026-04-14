El servicio de Punto Limpio Móvil y la recogida de residuos especiales llega a 126 municipios riojanos

El Gobierno de La Rioja y Consorcio de Aguas y Residuos presentan en Zarratón esta iniciativa que permitirá dar cobertura a cerca de 170.500 habitantes y mejorar la recogida separada de residuos domésticos peligrosos. La ampliación de la flota con 5 nuevos vehículos para extender la prestación ha supuesto una inversión de 315.000 euros, a lo que hay que sumar 277.100 euros del coste del servicio anual.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, acompañada del gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José María Infante, y del alcalde de Zarratón, Daniel Lombillo, ha presentado la ampliación del servicio de Punto Limpio Móvil que permitirá extender este sistema de recogida separada de residuos a 126 municipios de La Rioja, alcanzando a una población cercana a los 170.500 habitantes.

El contrato para la prestación del servicio, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente S.A., cuenta con un presupuesto anual de 277.101 euros, con una duración inicial prevista de tres años. Además, la puesta en marcha del servicio móvil ha requerido una inversión de 315.000 euros para la adquisición de cinco nuevos vehículos, financiados parcialmente con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La consejera Noemí Manzanos ha destacado que esta iniciativa, que se alinea con los objetivos del Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026, “supone un paso decisivo para acercar la gestión de residuos a todos los municipios riojanos, especialmente en el medio rural, facilitando a los ciudadanos alternativas cómodas y sostenibles para el reciclaje”.

En este sentido, Manzanos ha subrayado que “la colaboración entre el Gobierno de La Rioja, el Consorcio y los ayuntamientos es clave para avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y cumplir con los objetivos de economía circular”.

El servicio se prestará mediante una flota de siete vehículos adaptados, cinco de ellos de nueva adquisición, que se desplazarán periódicamente a cada municipio (con una frecuencia de dos veces por semana a los de más de 5.000 habitantes y un día a la semana o cada dos semanas en el resto) para la recogida de residuos en localizaciones previamente establecidas en un calendario.

Los habitantes de estos municipios podrán depositar correctamente pilas, bombillas, baterías, tóner de impresora, recipientes de disolventes y otros productos nocivos, envases de químicos, ropa, residuos textiles, aceite doméstico usado, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos…, además de enseres voluminosos, contribuyendo a mejorar el reciclaje y evitar la contaminación de otros flujos de residuos.

Por otro lado, la frecuencia de recogida también se ha diseñado en función del tamaño de cada municipio, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y ajustado a las necesidades de la población. Así, los municipios de mayor tamaño contarán con servicio dos veces por semana, mientras que en los de menor población la frecuencia será quincenal o mensual y el sistema se complementará con recogida a demanda.

El Punto Limpio Móvil visitará un total de 59 municipios

Los 59 municipios que visitará el Punto Limpio serán: Ábalos, Agoncillo, Alesanco, Aguilar del Río Alhama, Albelda de Iregua, Alberite, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Anguiano, Arenzana de Abajo, Arrúbal, Ausejo, Badarán, Baños de Río Tobía, Briones, Calahorra, Casalarreina, Castañares de Rioja, Clavijo, Cenicero, Cervera del Río Alhama, Cervera del Río Alhama (Rincón de Olivedo), Corera, Cornago, Cuzcurrita de Río Tirón, Enciso, Entrena, Ezcaray, Fuenmayor, Galilea, Hormilla, Huércanos, Igea, Lagunilla del Jubera, Leiva, Murillo de Río Leza, Nalda, Nájera, Navarrete, Ocón, Ollauri, Pradejón, Quel, Ribafrecha, Rincón de Soto, San Asensio, San Vicente de la Sonsierra, Santo Domingo de la Calzada, Santurde de Rioja, Sojuela, Sotés, Torrecilla en Cameros, Tricio, Uruñuela, Villamediana de Iregua, Viguera, El Villar de Arnedo, Villoslada de Cameros y Zarratón.

Por otro lado, el servicio también se prestará en otros diez municipios con menos de 240 habitantes, a los que el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja presta el servicio de recogida de fracción resto: Almarza de Cameros, Bañares, Baños de Rioja, Briñas, Nieva de Cameros, San Millán de la Cogolla, San Román de Cameros, Sorzano, Tirgo y Torremontalbo.

En el resto de municipios que generan menos residuos de este tipo, inicialmente, aquellos con una población inferior a 150 habitantes, el servicio de punto limpio móvil se prestará mediante la recogida a demanda de los residuos que los vecinos entreguen a los Ayuntamientos y que estos irán almacenando en sus propias instalaciones.

La implantación del Punto Limpio Móvil responde a las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que exige a las entidades locales implantar recogidas separadas de determinadas fracciones como los residuos textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos.