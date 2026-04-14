Miguel Juan Martínez se despide como director de la Banda Municipal de Música de Casalarreina

En las redes sociales del Ayuntamiento de la localidad se señala que:

«Hoy hemos vivido un concierto muy especial: el último de Miguel Juan como Director de la Banda Municipal de Música de Casalarreina.

Tras 18 años al frente de la banda, desde el Ayuntamiento queremos agradecerle de corazón su trabajo, su dedicación y su compromiso con la música y con nuestro pueblo.

Gracias, Miguel, por estos años de entrega, por hacer crecer a la banda y por dejar una huella que ya forma parte de la historia cultural de Casalarreina.

Además, el concierto ha sido magnífico, como siempre, y los músicos han estado excepcionales.

¡Muchísimas gracias por todo, Miguel, y te deseamos lo mejor!», concluyen.