POR LA RIOJA exige transparencia con los vecinos y la adopción de medidas de seguridad inmediatas tras el incendio del vertedero Nájera-Hormilleja

La formación regionalista solicita la publicación de datos reales sobre la calidad del aire y el riesgo para la salud de la población; pide la activación de controles eficaces y continuados; exige una evaluación independiente de la instalación, así como reforzar los controles y establecer un plan de contingencia.

POR LA RIOJA exige transparencia e información con los vecinos y la adopción de medidas de seguridad inmediata tras el incendio del vertedero de Nájera-Hormilleja. La formación regionalista manifiesta “una profunda preocupación por la falta de información clara y de medidas visibles de control ambiental ante una situación que puede afectar a la salud pública”.

La secretaria general de POR LA RIOJA, Sonsoles Soriano, advierte que no se trata de un problema que nazca en estos momentos, sino que los datos y denuncias previas apuntan a que este incendio no puede analizarse como un hecho aislado”.

Soriano recuerda que ya en 2021 Ecologistas en Acción denunció la entrada de residuos de fuera de La Rioja, “lo que apuntaba a una posible sobrecarga de la instalación”. Del mismo modo -señala la regionalista- representantes municipales de Nájera han señalado que este tipo de incidentes “no son puntuales”, sino el resultado de una situación que se arrastra desde hace años, “cuestionando el cumplimiento efectivo de la Autorización Ambiental Integrada”.

Asimismo, Sonsoles Soriano precisa que existen riesgos conocidos asociados a este tipo de instalaciones, y su posible impacto en el entorno, incluido el río Najerilla y que incidentes similares en instalaciones en otras instalaciones de residuos en los últimos años, “deberían haber provocado la creación de medidas correctoras suficientes, algo que ha quedado en evidencia que no se ha hecho y que refuerza la preocupación existente”. Además, hemos conocido que el Vertedero de Nájera-Hormilleja ya había recibido tres informes negativos y, al menos, una sanción, por parte del Gobierno de La Rioja.

POR LA RIOJA pone de manifiesto su preocupación por las consecuencias para la salud pública, “ya que el incendio ha generado una nube de humo potencialmente contaminante, propia de la combustión de residuos, cuya composición puede incluir partículas y compuestos nocivos, que con las lluvias que se han producido en los últimos días, después del incendio, han podido provocar la caída de residuos contaminantes al suelo”.

La secretaria general de la formación regionalista subraya que, sin embargo, a día de hoy:

• No se han difundido de forma clara y accesible datos sobre la calidad del aire,

• Ni consta información detallada sobre mediciones de:

o partículas (PM10, PM2.5)

o compuestos orgánicos volátiles

o dispersión del humo según condiciones meteorológicas

Soriano recuerda que “la evaluación de la calidad del aire no es opcional, sino una obligación conforme a la normativa vigente, en particular la Ley 34/2007 de calidad del aire”.

POR LA RIOJA considera que el vertedero de Nájera-Hormilleja constituye una infraestructura crítica para la comunidad autónoma, al tratarse de una instalación esencial en la gestión de residuos, sin alternativa equivalente en tamaño y tipología en La Rioja.

“Precisamente por esta condición estratégica -continúa Sonsoles Soriano- este tipo de instalaciones exige un nivel máximo de control, planificación y garantías de seguridad. En este contexto, el incendio producido en los últimos días plantea interrogantes que no pueden ser ignorados y que deben ser aclarados con urgencia por parte de las autoridades competentes”.

La formación regionalista considera que “resulta imprescindible conocer si la gestión de los residuos se está desarrollando en condiciones óptimas, si los materiales están siendo correctamente tratados y compactados y si, tras el incendio, el servicio puede seguir prestándose con normalidad y sin comprometer la seguridad ambiental y sanitaria”.

Sonsoles Soriano reitera que la persistencia del incendio a lo largo de varios días y la emisión continuada de humo “han generado una situación prolongada que está afectando directamente a los vecinos de la zona. No se trata de un episodio puntual, sino de una exposición continuada con posible impacto en la salud”.

POR LA RIOJA indica que, a día de hoy, la población continúa sin información clara sobre la calidad del aire, el estado real del incendio o su previsión de extinción, “lo que supone una falta de transparencia inaceptable, que está generando una incertidumbre completamente evitable.

Sonsoles Soriano señala que POR LA RIOJA exige la adopción inmediata de medidas concretas

“En primer lugar -apunta- resulta imprescindible garantizar la transparencia total mediante la publicación de datos reales, actualizados y accesibles sobre la calidad del aire y los posibles riesgos para la población”.

“En segundo lugar -respalda- se deben activar y hacer públicos controles ambientales efectivos y continuos, incluyendo la medición de partículas contaminantes, compuestos potencialmente tóxicos y el seguimiento de la dispersión del humo en función de las condiciones meteorológicas, en cumplimiento de la Ley 34/2007 de calidad del aire”.

“En tercer lugar -señala- es necesaria una evaluación independiente que permita revisar el estado de la instalación, analizar las causas del incendio y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable”.

“Igualmente -reclama- las autoridades deben aclarar cómo se va a garantizar la continuidad del servicio de gestión de residuos tras el incendio, así como establecer un plan de contingencia real ante situaciones similares”.

Por último, Sonsoles Soriano considera que “resulta imprescindible reforzar los controles, mejorar los protocolos de actuación y establecer medidas preventivas eficaces que eviten que episodios como este vuelvan a repetirse”.

“Este incendio -denuncia Soriano- no puede quedar en una anécdota ni cerrarse sin consecuencias. Nos encontramos ante una infraestructura clave, con antecedentes preocupantes y con un impacto potencial sobre la salud pública y el medio ambiente”.