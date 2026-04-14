Motivos económicos, presunta causa de la discusión entre temporeros que acabó en asesinato con alevosía en Tirgo

La Guardia Civil da por esclarecido el asesinato perpetrado el pasado 7 de abril en la localidad de Tirgo, un suceso que conmocionó a esta pequeña comunidad y en el que un joven de 31 años perdió la vida tras recibir una puñalada mortal en el costado izquierdo.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración del Servicio de Seguridad Ciudadana, han permitido reconstruir el desarrollo de los hechos, identificar al presunto autor y proceder a su detención pocas horas después del crimen.

El suceso tuvo lugar en el interior de una vivienda ubicada en la calle Real, donde se originó una fuerte discusión entre dos compañeros de trabajo, presuntamente por motivos económicos. Ambos eran temporeros de origen marroquí y de edades similares.

Durante el altercado, uno de ellos se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo; acto seguido, según testigos, se abalanzó sobre la víctima asestándole una puñalada en el costado izquierdo.

Gravemente herido, el joven logró salir a la calle en un intento desesperado por huir, pero se desplomó a pocos metros de la vivienda. Las primeras dotaciones de Seguridad Ciudadana que llegaron al lugar encontraron al joven inconsciente, sin respiración y sin respuesta a los estímulos. Los agentes localizaron la herida sangrante, realizaron un control de hemorragia y practicaron maniobras de RCP de forma inmediata, manteniendo los esfuerzos de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de la atención.

Pese a los esfuerzos, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La actuación y coordinación entre la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Laboratorio de Criminalística y las patrullas de Seguridad Ciudadana resultó determinante para asegurar la escena del crimen, recabar pruebas esenciales y avanzar en la investigación desde los primeros minutos.

Gracias a esta labor conjunta, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor, que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Haro.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza por un presunto delito de asesinato con alevosía. Finalmente, los agentes procedieron a su traslado al Centro Penitenciario de Logroño.