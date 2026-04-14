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AUDIO | Santo Domingo se prepara para vivir sus fiestas

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Por Radio Haro
14 abril, 2026
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El concejal de Festejos, Óscar Reina, nos cuenta detalles de los actos organizados.

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