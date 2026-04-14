OPINIÓN | SEGUIMOS DESEANDO LA REPÚBLICA
Llegamos nuevamente al 14 de abril. Los republicanos españoles conmemoramos este día la proclamación de la Segunda República Española. En 1931, en aquella fecha, una revolución “sin sangre” estableció un modo de gobierno republicano para España transformando a los españoles de “siervos en ciudadanos”. Más tarde el golpe de estado del General Franco truncó las aspiraciones de una parte del pueblo español y obligó a muchos españoles a exiliarse. Muchos miles de ellos acabaron en los campos de exterminio nazis con el beneplácito del dictador. Golpistas y el nacional catolicismo se empeñaron en equiparar “valores republicanos” con el comunismo internacional en un intento de legitimar su “cruzada”. Sin embargo, los valores republicanos no fueron una invención en el año 1931. Valores republicanos han estado presentes en Europa durante una gran parte de su historia. La proclamación de la Primera República Española (1873 – 1874) defensora de un modelo federal y descentralizado que trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad que siempre habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional. Tras la renuncia al trono del Amadeo de Saboya, (febrero de 1873) la Asamblea Nacional asumió los poderes y declaró como forma de gobierno la república. Don Estanislao Figueras, federalista, político y abogado, fue elegido presidente. Enfrentamientos entre republicanos federalistas y unitarios, con la colaboración de sectores monárquicos y de grupos integristas de la Iglesia, facilitaron una inestabilidad que facilitó el pronunciamiento militar. El tres de enero de 1874 el general Pavía encabezó una primera intentona golpista. Las Cortes Republicanas fueron disueltas y los derechos y libertades obtenidas fueron suspendidas. Un nuevo golpe encabezado por el general Martínez Campos (XII de 1874) proclamó a Alfonso XII rey de España. A pesar de la represión, las ideas republicanas permanecieron en la mente de muchos españoles. Es preciso, y más en nuestra tierra, recordar que en 1883 la Asociación Republicana Militar intentó restaurar la Primera República. Numerosos ayuntamientos intentaron asociarse a esta restauración y en la Rioja Alta, especialmente en Haro (23 de abril) y Santo Domingo (8 de agosto), se celebraron reuniones de afirmación republicana. Como consecuencia, el 23 de abril de 1883, en Haro se proclamó la “Constitución Republicana Federal del Estado Riojano”, que no tuvo continuidad.
En el siglo XX se repitió la Historia. Tras la victoria electoral del Frente Popular, Niceto Alcalá Zamora, político y jurista integrado en el partido “Derecha Liberal Republicana”, fue elegido presidente de la Segunda República Española. La defensa de los valores restaurados volvió a “incomodar” a los poderes fácticos del País. Ejercito, Iglesia y terratenientes volvieron a protagonizar un golpe de estado sangriento encabezado por el general Franco.
Hoy, en el siglo XXI, casi 48 años después de la aprobación de la Constitución Española, los republicanos españoles creemos que es adecuado que ante un tema tan fundamental como es el modelo de Estado se permita a los españoles elegir entre monarquía y república. Los republicanos exigimos la organización de un referéndum sobre este problema. Defendemos la implementación de valores republicanos como la defensa sin subterfugios de “lo público” y de los derechos y deberes de los ciudadanos. Sanidad, educación, vivienda y cuidados a la infancia y a nuestros mayores, de forma universal, han de ser premisas insustituibles de nuestra convivencia. No deseamos volver a la Segunda República, queremos conseguir la Tercera como norma fundamental del Estado.
VIVA LA TERCERA REPÚBLICA
Julio Martínez Flórez
Secretario político del Partido Comunista de España en La Rioja
Qué poca mención hacéis a los asesinatos del bando republicano, no? De la quema de monjas y curas inocentes vivos dentro de las Iglesias. De ejecuciones espeluznantes y sangrientas.
Los valores de la república es que todos tengamos sanidad, vivienda, educación,…. y quién paga eso? Los ricos? Los autónomos? Las empresas? O lo pagan los vagos? Los okupas? Los de las paguitas? Los trabajadores de bajas fraudulentas? Los prejubilados fraudulento? Los que no dan palo al agua? Son justos los valores de la república?
Anda ya…
Para empezar, un país monárquico como España tiene todas las puertas abiertas de todo el mundo porque es apolítico, ni de derechas ni de izquierdas. Los Reyes son recibidos correctamente por todos los países. Enseñamos nuestra marca España en todo el mundo. Atraemos turismo. Atraemos inversiones. Somos admiramos por nuestra historia monárquica. Muchos republicanos tienen trabajo gracias al emérito y al actual Rey Don Felipe VI.
Viva España!!! Viva el Rey!!!
Estos manifiestos de comunistas y totalitarios son un dolor para personas con cerebro bien alimentado y útil, además pierden mucho sin la firma del ahora mudo de la Atalaya.
La tergiversación o las medias verdades tiene poco de higiénico en la salud de la política y una de sus componentes como es la Historia.
Olvida con intención espuria el golpe de 1934 protagonizada por la izquierda contra la república, y ellos mismos mandaron a Franco y Legión a reprimir al pueblo a cañonazos.
Un sistema republicano no tiene que ser malo, pero en España fracaso en dos ocasiones, quizás no es el sistema que mejor conviene por nuestra propia idiosincrasia.
La actual Constitución de las libertades lleva medio siglo y ha sido una época gloriosa y constructiva para los ciudadanos (y ciudadanas que dirían los repipis y repipas) y es el camino para lograr objetivos sociales de gran calado en la convivencia y la LIBERTAD.
Qué gran palabra para el pueblo y como la temen comunistas y la izquierda temerosa de los aires frescos que sientan muy bien para poder respirar en lo hondo y amplío.
El manifiesto huele a polilla y es rancio suena a disco antiguo de picú del bisabuelo y aporta poco. El debate es siempre a favor de la democracia y no mensajes carcas de un libre albedrío vigilado por mohosos personajes agazapados en sus posiciones superadas hace muchas décadas.
Brindó con un vasito de vino por la libertad, nunca con un chupito de vodka de garrafón.
¡Ea!
Cabe preguntarse porque los padres espirituales de la República (Ortega, Pérez de Ayala y Marañón) pronto se desalinearon de ella. No parecen precisamente personas carentes de criterio en el asunto.
Algo similar Unamuno, que tampoco era un indocumentado…..
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Paradigma de libertades, la República nació prohibiendo, dividiendo y polarizando desde ya la Constitución de 31.
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Como expresa bien Santiago Varela (poco sospechoso de ser parcial) en su libro Partidos y Parlamento en la Segunda República, esta nació abocada al fracaso.
Serás tú…