El presunto autor de los daños en la Cruz de San Lázaro de Ezcaray es un joven de 20 años vecino de Bilbao

La Guardia Civil en La Rioja ha dado por finalizada la investigación en torno a los daños sufridos por la emblemática Cruz de San Lázaro, situada en la localidad de Ezcaray. Como resultado de las actuaciones, se ha identificado a un joven de 20 años, residente en Bilbao (Vizcaya), como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico.

Los hechos

El incidente tuvo lugar durante la madrugada del pasado día 5, cuando la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil recibió un aviso alertando sobre un acto de vandalismo en el monumento. Al personarse en el lugar, las patrullas de Seguridad Ciudadana confirmaron que la cruz presentaba daños estructurales de gravedad.

Tras realizar las pertinentes actuaciones y recabar testimonios, los agentes pudieron constatar que el joven, en un acto de imprudencia, trepó por la estructura monumental. El peso y la inestabilidad provocaron que la cruz cediera, causando el desplome del monumento y la caída del implicado.

Consecuencias y hospitalización

Más allá de los cuantiosos daños al valor artístico e histórico del monumento -uno de los símbolos más queridos por los vecinos de la villa riojana-, el incidente se saldó con heridas para el autor. Debido al impacto de la caída y de los elementos de piedra, el joven tuvo que ser atendido de urgencia por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital San Pedro debido a lesiones de diversa consideración en sus extremidades, donde quedó ingresado bajo custodia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras se evalúa el coste económico de la restauración de la pieza, que se sumará a la responsabilidad penal del joven.