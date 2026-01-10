Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas y algún pequeño desprendimiento de fachada, incidencias de `Goretti´ en La Rioja

Caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas y algún pequeño desprendimiento de fachada, incidencias de `Goretti´ en La Rioja

Por Radio Haro
10 enero, 2026
43
0
viento

Finalizado el episodio de Nivel Amarillo por vientos en La Rioja, hay que reseñar incidentes menores provocados por la caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas y algún pequeño desprendimiento de fachada. No se han registrado daños personales.

En las velocidades máximas registradas por las estaciones meteorológicas, caben destacar los 107,6 km/h registrados en Aguilar, los 104 km/h de Arnedillo, los 99,7 km7h de San Román y los 65,2 de la capital riojana.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

El artista jarrero José Antonio Olarte participa ...

Siguiente noticia

Localizados sin vida en la calle Marqués ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible