Caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas y algún pequeño desprendimiento de fachada, incidencias de `Goretti´ en La Rioja

Finalizado el episodio de Nivel Amarillo por vientos en La Rioja, hay que reseñar incidentes menores provocados por la caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas y algún pequeño desprendimiento de fachada. No se han registrado daños personales.

En las velocidades máximas registradas por las estaciones meteorológicas, caben destacar los 107,6 km/h registrados en Aguilar, los 104 km/h de Arnedillo, los 99,7 km7h de San Román y los 65,2 de la capital riojana.