Localizados sin vida en la calle Marqués de Larios en Logroño un joven de 20 años y una menor de 13 años

Por Radio Haro
10 enero, 2026
73
0

Según publica nuevecuatrouno.com por «las primeras informaciones, ambos presentaban ausencia de signos externos de violencia, lo que ha llevado a descartar, en un primer momento, la intervención de terceras personas …/… Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, las primeras pesquisas apuntan a que ambos jóvenes se habrían precipitado de forma voluntaria desde una obra. La investigación continúa a la espera de los informes definitivos que permitan concretar lo ocurrido».

