Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Se quema un registro eléctrico en Haro

Se quema un registro eléctrico en Haro

Por Radio Haro
10 enero, 2026
4
0

Los Bomberos se encargaron de sofocar el incendio registrado en la Calle Santa Lucía.

(Foto: Redes sociales)

Compartir:
Etiquetasbomberos
Noticia anterior

Localizados sin vida en la calle Marqués ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible