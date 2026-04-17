El domingo 26 de abril se hará público el fallo del VIII Premio literario Berceo lee a Gonzalo al que concurren 138 relatos cortos

El comité organizador del premio informa de la recepción de 138 relatos cortos, aumentando significativamente respecto a la anterior edición, con una temática ambientada en un entorno rural, tal y como se establece en las bases. Un 7% de los textos proceden de La Rioja, un 69% del resto de España y un 24% de fuera de España (fundamentalmente de latinoamérica).

Las actividades previstas en Berceo durante el fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026 son:

25 de abril de 2026:

10:00 h. Desayuno con lectura, en la sala Vergegio.

17:30 h. Taller de ilustración, dirigido Literaria Kalean, en la sala Vergegio.

20:00 h. Irantí. La cadena infinita, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Irantí trasciende el monólogo convencional para convertirse en un espacio de reflexión viva sobre la memoria. La obra propone un ejercicio de escucha: lo que persiste aunque (casi) nadie lo nombre. Porque toda cultura visible descansa sobre capas que no siempre se examinan; capas que siguen respirando bajo la superficie de aquello que hoy disfrutamos, aunque no las veamos. No hay respuestas definitivas. El escenario se convierte en umbral entre la memoria elegida y la olvidada.

26 de abril de 2026:

13:15 h Entrega del VIII Premio literario Berceo lee a Gonzalo.

14:15 h. Aperitivo para todos los asistentes.

Durante la jornada, se instalará un mesa de venta de libros de autores/as riojanos/as.