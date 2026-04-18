Nora Escudero Ruiz y Marcos Martínez Alcalá, Jarreros 2026

Como Jarreros Infantiles fueron designados Nerea Lizaranzu Contreras y Adrián Álvarez Ábalos.

El Ayuntamiento de Haro comunica oficialmente la designación de los representantes que ostentarán los títulos de Jarreros Mayores durante las próximas fiestas patronales de la ciudad.

Tras el proceso de selección correspondiente, han sido elegidos:

 Nora Escudero Ruiz, como Jarrera Mayor

 Marcos Martínez Alcalá, como Jarrero Mayor

 Nerea Lizaranzu Contreras, como Jarrera Mayor Infantil

 Adrián Álvarez Ábalos, como Jarrero Mayor Infantil

Estos nombramientos representan «un reconocimiento a su compromiso y vinculación con las tradiciones locales, así como al papel que desempeñarán como embajadores de las fiestas, contribuyendo a mantener vivo el espíritu festivo y cultural de Haro».

Desde el Ayuntamiento se felicita a los elegidos y a sus familias, agradeciendo su disposición para representar a la ciudad en unos días tan señalados. Asimismo, se invita a vecinos y visitantes a participar activamente en las celebraciones y a acompañar a los Jarreros Mayores en los distintos actos programados.