Santo Domingo inaugura un nuevo parque de cross training para fomentar el deporte al aire libre

La concejala de Deportes, Virginia Metola, ha anunciado la creación de un nuevo parque de cross training en los jardines de la Calle Winnenden (en las inmediaciones del Centro de Salud), un espacio pensado para promover la actividad física al aire libre y acercar el deporte a todos los vecinos.

Este nuevo equipamiento, ya instalado y disponible para su uso, cuenta con diferentes estructuras destinadas al entrenamiento funcional y la calistenia, como barras de dominadas a distintas alturas, zonas de desplazamiento tipo monkey bars y elementos de escalada vertical. Además, el recinto dispone de suelo de seguridad y un cerramiento perimetral que garantiza un uso cómodo y seguro.

La actuación ha supuesto una inversión total de 27.994,71 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de tres meses, y ha sido llevada a cabo por la empresa adjudicataria Estudios y Contratas Silvícolas S.L.

Virginia Metola ha destacado que “con esta nueva instalación seguimos avanzando en nuestro compromiso de dotar a la ciudad de espacios deportivos modernos, accesibles y al aire libre, que fomenten hábitos de vida saludables entre la población”. Asimismo, ha subrayado que este tipo de infraestructuras “permiten a personas de todas las edades realizar ejercicio físico de manera gratuita y en un entorno adecuado”.

Desde la Concejalía de Deportes se anima a la ciudadanía a hacer uso de este nuevo parque, respetando las normas básicas de convivencia y mantenimiento, para garantizar su buen estado y disfrute colectivo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa ampliando y mejorando la red de instalaciones deportivas municipales, apostando por un modelo de ciudad activa, saludable y adaptada a las nuevas formas de practicar deporte.