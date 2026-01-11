Radio Haro – Cadena Ser.

Se quema una viga en un bar de Valgañón

Por Radio Haro
11 enero, 2026
Un particular alerta a SOS Rioja de que está saliendo humo de una viga del techo de un bar en Valgañón. El incendio ha consistido en que una viga de madera se ha ido requemando y los bomberos la han limpiado y han quitado las partes dañadas. No ha habido daños personales.

