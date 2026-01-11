Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Dos contenedores calcinados en Cuzcurrita de río Tirón

Dos contenedores calcinados en Cuzcurrita de río Tirón

Por Radio Haro
11 enero, 2026
0
0
Contenedor quemado

Un particular alerta a SOS Rioja de que están ardiendo tres contenedores de basura orgánica en la Travesía La Posada nº 20 de la localidad de Cuzcurrita de Río Tirón. Como resultado del fuego, dos contenedores han quedado completamente calcinados.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Se quema una viga en un bar ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible