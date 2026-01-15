El IES Rey Don García de Nájera organiza un taller gratuito abierto a todas las familias del centro y de la comarca

Un ciclo de tres sesiones para ayudar a padres y madres a afrontar los retos del uso del móvil, el consumo de sustancias y la comunicación en la adolescencia.

El IES Rey Don García de Nájera organiza un taller gratuito dirigido a las familias del centro educativo, que estará abierto también a todas las familias de la comarca que deseen participar, con el objetivo de ayudar a padres y madres de adolescentes y jóvenes a desarrollar sus competencias educativas y fomentar conductas saludables en el entorno familiar.

La iniciativa aborda algunas de las principales preocupaciones actuales de las familias, como el uso excesivo del teléfono móvil, la posible oferta y consumo de alcohol u otras drogas, el aislamiento en el mundo digital y las dificultades de comunicación entre padres e hijos durante la etapa adolescente.

El taller se plantea desde un enfoque práctico y cercano y se estructura en tres sesiones:

• 1ª sesión: Universo adolescente: ¿cómo entenderme con mi hijo?

• 2ª sesión: Mi hijo consume alcohol, fuma o se aísla en su mundo digital: ¿cómo hacer frente a estas conductas?

• 3ª sesión: La convivencia es posible: pautas comunicativas y competencias emocionales que ayudarán en casa.

Las sesiones se celebrarán los días 21 y 28 de enero y 4 de febrero de 2026, en horario de 17:00 a 18:30 horas, en el IES Rey Don García, con entrada libre.

Con esta actividad, el IES Rey Don García de Nájera refuerza su compromiso con la educación integral, la prevención y el acompañamiento a las familias, ofreciendo un espacio de reflexión y aprendizaje compartido abierto tanto a la comunidad educativa del centro como al conjunto de familias de la comarca.